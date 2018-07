(ANSA) – BARI, 31 LUG – “Ci sono undici proposte, alcune di società internazionali, altre di società blasonate. Nelle prossime ore vi comunicheremo la società costituenda a cui affideremo il titolo sportivo, dopo una analisi di tipo comparativo tra i progetti pervenuti”. Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha fotografato lo stato dell’arte nella procedura di indicazione alla Figc del club che rifonderà il calcio a Bari partendo dalla serie D. Le società partecipanti o i proponenti iscritti al bando sono: SSC Bari-Aurelio De Laurentiis (patron del Napoli); ASD Bari Calcio-Vito Luigi Blasi; Paolo Di Nunno; Enrico Preziosi (patron del Genoa); AS Bari Calcio Academy-Francesca Ferri (ex candidata di forza Italia alla Regione; ASD Bari 1908-Nicola Canonico (ex vicepresidente di Acquedotto pugliese); Sportman Srl-Alessio Sundas (procuratore sportivo); AS Bari 1908-Fulvio Monachesi; SS Bari 1908-Gianvito Giannelli; SS La Bari 1908-Claudio Lotito (patron della Lazio); Consortium Giarum.