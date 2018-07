TORINO. – Di corsa sotto il sole, nella Torino bollente di questi giorni, per essere all’altezza delle aspettative. Cristiano Ronaldo suda alla Continassa nel suo “primo allenamento duro” alla Juventus. Un “lavoro fatto”, scrive su Twitter sopra la foto che lo ritrae sorridente, i due pollici all’insù, accanto ai compagni. Tempo da perdere non ce n’è, visto che sarà proprio il campione portoghese a inaugurare, il 18 agosto, la serie A.

La Juventus di CR7 gioca d’anticipo e scende in campo, alle 18.30 a Verona, contro il Chievo, nella prima partita ufficiale del campionato 2018-2019. Lo ha deciso la Lega di serie A, che fa anticipare i bianconeri anche nella seconda e nella terza giornata. I tifosi bianconeri hanno già segnato di rosso sul calendario la data del debutto casalingo del ‘marziano’: mister Allegri permettendo, sarà sabato 25 agosto, alle 20.30, in Juve-Lazio.

Una settimana dopo Parma-Juve e altro anticipo, sabato primo settembre alle 20.30. L’attesa cresce, come confermano i tifosi che da ieri fanno la guardia davanti al training center bianconero nella speranza di un saluto del loro nuovo idolo. Niente da fare, però: le uniche immagini del cinque volte pallone d’oro sono quelle del profilo Twitter della Juventus, che lo immortalano col pallone fra i piedi alle prese con i primi palleggi.

“Ronaldo? E’ stato un grande colpo di mercato, ma la nostra forza è sempre stata la squadra”, lo avverte Wojciech Szczesny, che dall’altra parte dell’Oceano si prepara ad affrontare l’amichevole con la Mls All-Stars.

L’appuntamento per i ‘sonnambuli’ con il virus bianconero è all’1.30 di giovedì mattina. E chissà che anche CR7 non si metta alla tv per sbirciare i suoi nuovi compagni all’opera.