ROMA. – La vigilia di agosto, il mese che da sempre svuota le città e fa la parte del leone nei piani ferie degli italiani, spinge operatori e associazioni a fare il punto sull’andamento del turismo. E se i numeri rimangono buoni, anche rispetto ai record del 2017, si fotografano due tendenze importanti: ai connazionali piace la vacanza made in Italy e i flussi si spostano con decisione anche a settembre.

Secondo l’indagine estiva di Federalberghi, è andato o sta per andare in vacanza il 57% degli italiani, pari a 34,5 milioni di persone, tra maggiorenni (26,5 milioni) e minorenni (8 milioni) con un lieve incremento (+0,5%) rispetto al 2017. Il giro d’affari complessivo è di 24,1 miliardi (+9,5% rispetto alla scorsa estate). “Siamo un popolo che ama viaggiare nel proprio Paese.

La nostra indagine rivela che è aumentato il numero dei connazionali che faranno la loro vacanza principale in Italia: l’80,2% resterà nel Belpaese contro il 78,6% dello scorso anno” spiega il presidente degli albergatori italiani Bernabò Bocca. “L’elemento che trovo distintivo – aggiunge Bocca – sta nel fatto che per quest’anno si prevede uno spostamento dei flussi in favore del mese di settembre (19,5% di presenze rispetto al 12,4% del 2017). Sono istintivamente portato a pensare che ciò vada letto in un’ottica positiva: questa crescita potrebbe fare da leva e dare un forte input alle politiche di destagionalizzazione che la nostra Federazione sostiene da sempre per il bene e lo sviluppo turistico del Paese”.

Bocca sottolinea anche la ripresa dei paesi competitor (in primis Egitto, Tunisia e Turchia) e avverte: “Lo scorso anno abbiamo indirettamente beneficiato di una situazione di difficoltà, oggi in quei territori sembra superato il periodo più buio dovuto soprattutto al timore di attacchi terroristici. E’ evidente la necessità di tenere testa a tale ripresa ed a mettere in campo tutti gli strumenti utili per essere il più possibile competitivi, dal momento che lo scenario sta cambiando”.

Si focalizza su agosto la ricerca del Centro studi Cna in collaborazione con Cna Turismo e commercio: i turisti ad agosto ammonteranno complessivamente a 14,6 milioni, 800 mila più dello stesso mese del 2017 con una crescita di quasi il 5,8%. L’aumento sarà omogeneo: gli italiani diventeranno 7,6 milioni, 500 mila più del 2017 (+7%). Gli stranieri 7 milioni, 300 mila più del 2017 (+4,2%).

Con una media di permanenza di 8 notti le presenze degli italiani arriveranno a 61 milioni, mentre con una media di permanenza di 7 notti le presenze degli stranieri saliranno a 49 milioni. Ad agosto il turismo alimenterà un movimento economico di 10,2 miliardi: 5,7 miliardi dagli italiani più 4,5 miliardi dagli stranieri.

La vacanza al mare rimane la preferita dai turisti italiani, mentre per gli stranieri in testa ci sono le città d’arte. La Sicilia è la meta turistica più ambita da italiani e stranieri. Sul podio l’accompagnano Puglia e Sardegna. Roma si conferma la regina turistica di agosto, accompagnata da Firenze e Venezia.

