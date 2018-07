(ANSA) – MILANO, 31 LUG – Sime Vrsaljko è un giocatore dell’Inter. A dare l’annuncio è stato l’Atletico Madrid, con una nota sul proprio sito, con cui conferma la cessione del 26enne croato in prestito con diritto di riscatto. “Il nostro club – si legge nella nota – ha raggiunto un accordo con l’Inter, in attesa della formalizzazione dei contratti e della relativa visita medica, per il trasferimento di Sime Vrsaljko”. “Dopo due stagioni nel nostro club, vogliamo augurargli tutta la fortuna nella sua nuova tappa con l’Inter, che ha un’opzione di acquisto del giocatore”, ha concluso il club spagnolo.