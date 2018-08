ROMA. – Dalla Formula 1 che va in vacanza alla MotoGp che riparte. Passaggio di consegne in pieno agosto tra quattro e due ruote per tenere sempre viva la passione di chi non può proprio fare a meno del mondo dei motori. E così dal prossimo week-end rivedremo in pista i bolidi del Motomondiale con Marc Márquez chiamato a difendere la sua leadership in classifica da Valentino Rossi, Mark Vinales e Andrea Dovizioso. Saranno loro, ma anche gli altri big del Circus, ad aver il compito di tenere aperto il Campionato che vede l’asso spagnolo della Honda con 46 punti di vantaggio sul Dottore e ben 77 sull’altro pilota italiano della Ducati.

Quello in Repubblica Ceca sarà il decimo appuntamento del calendario e la pista di Brno sarà il palcoscenico della prima prova della seconda parte di stagione dove si comincerà giovedì con la conferenza stampa. Per Marquez una prova che rappresenta la 100esima gara nella massima serie e nella quale è chiamato a rispondere con un’altra grande prestazione come i due recenti successi ad Assen e in Germania.

Numeri da record anche per Dovizioso che festeggerà la sua gara numero 100 con Ducati. “Abbiamo fatto un test a Brno e arriviamo a questo appuntamento da due gare totalmente diverse. Una di lotta e l’altra molto più tattica, ho buone sensazioni”.

Márquez ha vinto in tre occasioni sulla pista ceca, una in Moto2 nel 2012 e due in MotoGP nel 2013 e nella passata stagione dove fu doppietta HRC con Dani Pedrosa secondo. Ma la pista della Moravia è legata anche ad un record in negativo per il numero 93. Nel 2014, anno del suo strapotere nella classe regina, il GP della Repubblica Ceca rappresentò la battuta d’arresto dopo dieci vittorie consecutive.

“I giorni di vacanza – aggiunge Márquez – mi sono serviti per ricaricare le batterie. I nostri avversari sono veloci in tutte le piste e in tutte le condizioni e noi dobbiamo trovare la migliore strategia per ogni momento. Il nostro lavoro fino ad ora è stato ottimo e quindi dobbiamo continuare su questa strada – conclude il leader del Mondiale della Honda – Arrivo a Brno senza pensare troppo al vantaggio che ho fino a questo momento, per me è come non avere nessun punto sui miei rivali. L’obbiettivo per domenica è vincere”. Lunedì 6 agosto, sulla stessa, pista ci saranno i test ufficiali.