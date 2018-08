(ANSA) – MILANO MARITTIMA (RAVENNA), 1 AGO – “Correttamente Marcello Foa ha detto si rimette ad ogni decisione del suo azionista: è stato indicato dal ministro dell’Economia, dal Governo. Il parere che darò sarà assolutamente di riconfermare la fiducia a Marcello Foa e poi finalmente tornare a lavorare, offrire un’informazione a tutti e per tutti, cosa che non sempre la Rai ha fornito in questi anni”. Lo ha detto il segretario della Lega e ministro dell’Interno, Matteo Salvini a Milano Marittima.