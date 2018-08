(ANSA) – ROMA, 1 AGO – E’ un esodo quello dei nicaraguensi che fuggono dalla situazione di violenza e di grave violazione dei diritti umani che si vive nel Paese centroamericano. Secondo gli ultimi dati dell’Onu, mentre si continuano a contare i morti e i feriti causati dalle manifestazioni antigovernative, sono stati almeno 23 mila gli abitanti del Nicaragua che dallo scorso aprile si sono riversati nel vicino Costa Rica, che si è ritrovato sommerso di domande d’asilo. In media sono circa 200 al giorno, in crescita esponenziale, le richieste che vengono presentate, mandando in tilt la capacità del sistema di trattamento dei dossier. E mentre l’Alto Commissariato Onu mette in campo un piano regionale per rispondere ai bisogni dei rifugiati, l’esodo inizia a coinvolgere anche gli altri Paesi limitrofi come Honduras, Salvador e Guatemala. Ma anche Panama, Messico e Stati Uniti hanno visto aumentare le domande di asilo da parte di cittadini nicaraguensi.