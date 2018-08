(ANSA) – ROMA, 1 AGO – Serena Williams esce di scena all’esordio del “Mubadala Silicon Valley Classic”, neonato torneo Wta dotato di un montepremi di 799.000 dollari che si disputa sui campi in cemento di San Jose, in California. La statunitense, reduce dalla finale a Wimbledon, numero 26 del ranking mondiale e sesta testa di serie, ha ceduto per 6-1 6-0 alla britannica Johanna Konta, numero 48 del ranking mondiale ed ex top ten. Serena non aveva mai perso senza vincere almeno due game da quando, nel 1995, è diventata professionista. Le sue prestazioni peggiori erano state un 6-1 6-1 del 1998 nei quarti di Oklahoma City contro la Krueger e un 6-0 6-2 contro la Halep al Masters 2014.