“Sta nascendo un buon Toro – ha spiegato il presidente Urbano Cairo al nostro giornale – abbiamo trattenuto i migliori e fatto importanti investimenti. Sarà poi fondamentale ottenere punti quando si inizierà a fare sul serio. Intanto abbiamo rinforzato la rosa con importanti rientri e arrivi, ed abbiamo riscattato delle buone pedine. Alla fine c’è stato un investimento di 50 milioni e non è poco. Sarà importante trasformare questa campagna acquisti in punti”.

Ma quale potrà essere l’obiettivo stagionale del Torino? “Preferisco non rilasciare dichiarazioni in proposito e dire che sarà importante fare bene con partite di qualità, poi i conti a fine campionato. Cristiano Ronaldo? E’ un grande giocatore, di altissimo livello ed è un bene che sia arrivato nel nostro campionato”.

Il Torino guidato in panchina da Walter Mazzarri ed in campo dal Gallo Belotti esordirà in campionato di fronte al pubblico amico domenica 19 agosto contro la Roma.

Video intervista di Emilio Buttaro