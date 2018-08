(ANSA) – ROMA, 1 AGO – “Avevo bisogno di una vacanza più lunga. Tutti lo dicono, ma è così. Ho preso una settimana di pausa e mi sarebbe piaciuto ancora un pò di tempo, ma ora dobbiamo concentrarci nuovamente”. Valentino Rossi si prepara per tornare in pista nel Gp della Repubblica Ceca sul circuito di Brno “che è una grande pista. L’anno scorso ero veloce, ma con la MotoGp non si sa mai. Lunedì avremo anche un giorno di test su questo circuito, che sarà importante – sottolinea il pilota Yamaha, secondo nel Mondiale dietro Marc Marquez – Saranno un paio di settimane impegnative, soprattutto ora che abbiamo due gare di fila. Sarà cruciale per il campionato e anche per la Yamaha fare delle belle gare qui e in Austria. Vogliamo assicurarci la nostra prima vittoria in gara della stagione”.