(ANSA) – TREVISO, 1 AGO – “Gestire dei giochi olimpici su tre città diverse per il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, “non è difficile”. Lo ha detto oggi rispondendo ai giornalisti sul dossier candidato ai giochi olimpici invernali del 2026.”Le ultime olimpiadi invernali in Corea – ha aggiunto Zaia – si sono fatte in un territorio molto più ampio. Le si può organizzare dedicando a ogni comunità delle specialità degli sport invernali che hanno quegli atleti, e quindi senza la necessità di spostare atleti fra una città e l’altra”. La possibilità di mettere a disposizione gli impianti migliori per ciascuna specialità, pur dislocati fra tre località, ha aggiunto Zaia, “rende il progetto più economico del nostro migliore low cost” nonostante le spese per gli spostamenti . Sulle cerimonie inaugurale e di chiusura, e sul villaggio olimpico, ha concluso Zaia, “è già in atto un ragionamento per raggiungere una soluzione condivisa”.