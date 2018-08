(ANSA) – FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 1 AGO – La CR7 mania contagia anche il Parco Zoo Falconara. Al cucciolo di zebra venuto da poco alla luce nella struttura marchigiana è stato infatti dato il nome di “Cristiano”, in omaggio al cinque volte pallone d’oro portoghese arrivato in questi giorni in Italia per vestire la maglia della Juventus. È stato necessario un po’ di tempo per determinare il sesso del nuovo nato, appartenente alla specie delle zebre di pianura, e non appena appurato che si trattava di un maschio è scattata la gara per il nome tra lo staff. Alla fine hanno avuto la meglio i tifosi juventini, visti anche i colori della zebra che con le inconfondibili strisce bianconere è l’animale simbolo della squadra torinese. (ANSA).