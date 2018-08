CARACAS – La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, anunció que el Censo Nacional de Transporte, que inició hoy mediante la plataforma digital patria.org.ve, entrará en etapa presencial durante este fin de semana.

Afirmó que “la jornada presencial comenzará los días viernes, sábado y domingo. Hoy a las seis de la mañana inició en línea el registro de los datos en el sistema patria.org.ve, y podemos decir que a la hora se están realizando 248 registros por minuto”,

Señaló Rodríguez que quienes no han regularizado aún la titularidad de su vehículo, en el marco de de este gran censo nacional, estará activado un operativo especial en las 72 oficinas del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, será un operativo conjunto entre el Saren y el Inttt”.

El censo automotriz permitirá conocer en detalle el parque automotor del país y reordenar los mecanismos de subsidio que acordará el ejecutivo con las nuevas políticas económicas que adelanta, a la vez que las medidas evitarán el contrabando de combustible.

Todos a manifestar

Voceros del partido político Voluntad Popular (VP), se suman al rechazo del censo de automotor anunciado por el Gobierno, y llamaron a la población a manifestar pacíficamente contra la medida.

“Hacemos un llamado a movilizarnos, no podemos tolerar esta discriminación al obligarnos a un carnet para poner gasolina” señaló el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Racionamiento de gasolina

Por su parte el ex ministro y ex integrante el Psuv, Héctor Navarro, catalogó de discriminatorio el uso del Carnet de la Patria para vender combustible en Venezuela. “Lo que está pasando es que no hay combustible suficiente (…) Viene una escasez de combustible y racionamiento”- Alertó.

Dijo que no es viable aplicar un sistema de compra de combustibles subsidiados con el Carnet de la Patria. “Una operación tan compleja como poner en todas las bombas de gasolina la lectora del código QR interconectado con todas las bombas del país; lo van a instalar en unas pocas bombas y se armara una gran cola y en el resto de las bombas los venezolanos pagaremos el combustible a precios internacionales”.

Navarro estima que el precio de la gasolina no subsidiada por el Carnet de la Patria será aproximadamente 50 dólares semanales, es decir 150 millones de bolívares a la semana. “Cuántos venezolanos tenemos un salario que nos permita pagar ese precio”.

Huele a aumento

Por su parte, David Paravisini, experto en políticas públicas energéticas y constituyentes, precisó que la comisión de economía de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) espera detalles sobre el Censo Nacional de Transporte, y destacó que es posible que se avecine un ajuste en los precios de la gasolina.

Reconociendo que la crisis se agudiza y resulta impostergable aumentar los ingresos nacionales, más sabiendo las limitantes de la actual producción petrolera que si acaso llega a 1 millón 300 mil barriles, destacó que el país cuenta con una capacidad instalada que podría permitir incrementar los ingresos mediante la exportación de derivados de petróleo.

“Tenemos que vernos más como un país energético que como un país exportador de petróleo”, afirmó para Unión Radio.