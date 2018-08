CARACAS – Los familiares de los distintos presos políticos sostuvieron un encuentro con los diputados que actualmente forman parte de la Comisión Política Interior de la Asamblea Nacional (AN).

El acercamiento entre los ciudadanos se dio en la sede del Palacio Legislativo, ubicado en el centro de Caracas. La ocasión fue propicia criticar el “Proyecto Libertad”, que fue creado por el Gobierno Nacional hace tres meses. Los ciudadanos no han visto ningún tipo de avance en el proceso de liberación de sus familiares.

Ana Zambrano, madre del funcionario de Poli-Chacao Fred Mavares, instó a que la orden de libertad que su hijo posee junto al compañero de este, Reggie Andrade, se cumpla lo antes posible.

“Él es un servidor público y se lo llevaron injustamente del Sebin El Helicoide a San Juan de los Morros, a la cárcel 26 de Julio – dijo Zambrano -. Eso es una injusticia contra él y su compañero. Le pido a la juez que se ponga la mano en el corazón, para que dé la orden al director del Sebin y sean liberados. Eso es lo que estamos esperando para soltar a mi hijo Fred y a Reggie”, indicó.

Asimismo, la hermana de Vasco Da Costa, Ana María Dacosta, expresó que su hermano hasta los momentos no ha tenido ningún tipo de atención especial médica en un pie, que según estuvo a punto de descomponerse.

“Él fue trasladado de emergencia a un centro de salud, porque un pie casi se le pudrió. Pero no lo han vuelto a llevar al hospital, no le dan los medicamentos, no le hacen los exámenes correspondientes”, manifestó.

Presos con boleta de excarcelación

Igualmente la diputada Delsa Solórzano, considera que diariamente se está incurriendo injustamente en la privación de la libertad. Ya que muchos ciudadanos se les han entregado su correspondiente boleta de excarcelación pero no han visto ningún resultado quedando así en la cárcel.

“Tendrán que responder ante las autoridades correspondientes. Es un delito mantener privado de libertad a quien es inocente. Aunque sabemos que hoy no hay justicia en Venezuela, la va a haber. Nosotros ratificamos que desde la comisión de Política Interior enviamos actualizaciones a diario a la Corte Penal Internacional. Son documentos que demuestran la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela y la ausencia de justicia en nuestro país” puntualizó.