(ANSA) – ROMA, 2 AGO – Maurizio Sarri vorrebbe conoscere con chiarezza la situazione intorno a Willian, il brasiliano del Chelsea per tutta l’estate al centro delle voci di mercato: prima il Barça (che ha poi ripiegato su Malcom), adesso il Real. “Non sono felice di questa situazione ma voglio parlargli prima di rispondere a queste domande”, ha detto il tecnico dei Blues incalzato dai giornalisti nel dopogara di Chelsea-Arsenal a Dublino, valida per la International Champions Cup e vinta dai Gunners ai rigori dopo l’1-1 dei 90′. “Non sono contento di questa situazione, è una situazione strana. Lui comunque lo reputo un top player e penso che ogni club voglia trattenere i propri top player”. Il brasiliano, reduce dalla Coppa del Mondo, si è unito con alcuni giorni di ritardo ai propri compagni in ritiro a causa di un problema con il passaporto, alimentando però le speculazioni sulla sua possibile partenza da Stamford Bridge. Domenica pomeriggio il Chelsea giocherà la finale della Community Shield contro il Manchester City a Wembley.