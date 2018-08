(ANSA) – KABUL, 2 AGO – Tre stranieri che erano stati rapiti stamani a Kabul sono poi stati ritrovati morti a Mussahi, in una zona a sud-est della capitale afghana. Lo ha annunciato il portavoce della polizia di Kabul, Hashmat Stanikzai. I tre stranieri sarebbero stati rapiti mentre si trovavano in auto diretti all’aeroporto dove lavoravano per una società privata. Secondo un agente, Jan Aga, i tre lavoravano come cuochi ed erano originari dell’India, Malaysia e Macedonia.