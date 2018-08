(ANSA) – MOSCA, 2 AGO – I peacekeeper delle Nazioni Unite sono tornati oggi a pattugliare la zona di confine tra la Siria e le Alture del Golan occupate da Israele per la prima volta dal 2014, quando la missione fu sospesa per le violenze del conflitto siriano. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca. Il generale Serghei Rudskoy ha riferito in una conferenza stampa a Mosca che i peacekeeper dell’Onu, aiutati dalle forze russe, hanno condotto stamani il loro primo pattugliamento nell’area.