(ANSA) – LIVORNO, 2 AGO – Tensione tra polizia e antagonisti la notte scorsa a Livorno, culminata in una carica da parte dei poliziotti nei confronti dei militanti che avevano esposto sulla facciata di un palazzo uno striscione contro il Pd, la Lega e il M5s, in Scali del Refugio. Nel tafferuglio, sostiene la questura, il vicario del questore ha riportato la frattura del polso, altri 4 poliziotti sono rimasti contusi. Stando alla ricostruzione della questura, tutto sarebbe avvenuto attorno all’una quando, dopo un nuovo rifiuto degli antagonisti a togliere lo striscione – lungo 30 metri e con scritto ‘Effetto Pd e Lega-Stelle, 11 aggressioni in 50 giorni: il vostro razzismo è emergenza. Il vero cambiamento: casa, lavoro e reddito per tutti. Lega illegale’ – le forze dell’ordine hanno provveduto alla rimozione. I manifestanti, quasi un centinaio, hanno allora “posto in essere un atteggiamento piuttosto ostile”, c’è stato “un contatto fisico con le forze di polizia che rispondevano con un leggero intervento di alleggerimento”.