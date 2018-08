(ANSA) – ROMA, 2 AGO – Quattro giorni dopo la fine del Tour de France, Chris Froome ha di che consolarsi per la mancata vittoria, andata al compagno di squadra Geraint Thomas. Poco fa, il campione britannico ha annunciato via Twitter di essere diventato papà per la seconda volta ieri, quando la moglie Michelle ha dato alla luce la piccola Katie. Il messaggio è accompagnato da una foto della bambina in braccio al padre sorridente. Michelle e Chris Froome, che ha 33 anni, hanno un altro figlio, Kell, nato a fine 2015.