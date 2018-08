(ANSA) – ROMA, 2 AGO – “L’unica possibilità che Modric se ne vada dal Real si verificherebbe se qualcuno pagasse la clausola rescissoria di 750 milioni di euro”. A riportare questa frase di Florentino Perez, presidente del club campione d’Europa, è il sito di ‘Marca’, giornale sportivo della capitale spagnola. Secondo Perez è impossibile che il ‘regista’ croato se ne vada anche perché non risulta che voglia lasciare il club, nonostante le voci provenienti dall’Italia per le quali Modric sarebbe interessato alla soluzione di un suo ‘sbarco’ all’Inter. ‘Marca’ scrive anche che il giocatore dalla settimana prossima sarà a Madrid per allenarsi con i compagni in vista della finale di Supercoppa europea, che sarà la ‘stracittadina’ contro l’Atletico vincitore dell’Europa League.