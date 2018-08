(ANSA) – NUORO, 2 AGO – Un violento nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio nel Nuorese, provocando allagamenti e smottanti in alcuni paesi. I più colpiti sono stati i centri abitati di Mamoiada, in Barbagia, di Sorgono e Tonara, nel Mandroliasi: decine le richieste di aiuto e gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Nuoro per svuotare l’acqua dagli scantinati. Smottamenti si sono verificati sulla provinciale che collega Sorgono ad Austis, dove si sono registrati disagi per gli automobilisti, ma nessuna strada è stata chiusa. Al lavoro anche i sindaci e i vigili urbani per ripristinare la viabilità nei paesi colpiti.