(ANSA) – ROMA, 2 AGO – Conferma unanime dal consiglio direttivo della Lega dilettanti della delega al presidente, Cosimo Sibilia, per le azioni che condurrà insieme con Lega Pro, Aic e Aia, per la convocazione dell’assemblea elettiva della Figc. Il consiglio, informa la Lnd, ha auspicato “una rapida soluzione ed il ripristino della rappresentatività democratica, nel rispetto dell’istanza depositata dal 73% della base elettorale che chiede di potersi esprimere sulla formazione di una nuova governance federale”. Le quattro componenti torneranno ad incontrarsi domani, nella sede dei Dilettanti, per concordare le prossime azioni. Il consiglio direttivo, riunitosi a Roma, ha deliberate poi le ammissioni in Serie D e nei campionati nazionali di calcio femminile. Per quanto riguarda la Serie D, a completamento dell’organico, sono state ripescate Montebelluna, Classe e Jesina, e sono stati accolti i ricorsi di Pomigliano, Città di Campobasso, Palmese, Nocerina, Roccella, Igea Virtus Barcellona.