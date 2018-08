(ANSA) – GLASGOW, 2 AGO – Nella giornata di apertura degli Europei di canottaggio, nel bacino remiero scozzese di Strathclyde, l’Italia piazza in finale cinque barche: quattro di coppia pesi leggeri, due senza e singolo senior femminile, quattro di coppia Senior maschile, singolo PL femminile. Superano il turno e accedono alle semifinali altre quattro barche: due senza e doppio Senior maschili, singolo e doppio Pesi Leggeri maschili. Ai recuperi altre sette barche, ovvero singolo, quattro senza e otto Senior maschili, doppio, quattro senza e quattro di coppia Senior femminile, doppio Pesi Leggeri femminile. Venendo al dettaglio delle gare odierne, vanno in finale tra i Senior, grazie alla vittoria in batteria, il due senza femminile di Alessandra Patelli e Sara Bertolasi e il quattro di coppia maschile di Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Filippo Mondelli. In finale con la seconda piazza invece i due singoli femminili, Kiri Tontodonati tra i Senior e Clara Guerra tra i pesi leggeri.