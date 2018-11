CARACAS – Luego de meses y años de represión al sistema cambiario paralelo, el gobierno venezolano derogó la Ley de Ilícitos Cambiarios. La devastación del aparato económico generó que en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se firmara el fin de una medida que generó centenares de presos. De esta manera, el mercado de divisas queda abierto a los venezolanos y empresas del país.

El encargado de promover la derogación de la mencionada ley fue el vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami. Desde el estrado del hemiciclo de sesiones del Palacio Federal legislativo, el ex vicepresidente ejecutivo ofreció los objetivos de esta medida.

“Otorgar a los particulares, personas naturales y jurídicas, las más amplias garantías para el desempeño de su participación en el modelo de participación”.

El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, avaló también la derogación afirmando que con la medida se le puede poner freno “al desastre económico”. A la vez, aseguró que con las divisas que se generen con el mercado cambiario, el Gobierno inyectará una mayor inversión a sus programas sociales. Manifestó su respaldo a la propuesta y al presidente Nicolás Maduro, hecho que calificó como “lo coherente en este momento”.

Algunos rechazan medida del sistema cambiario

Sin embargo, no todos los sectores involucrados en el Gran Polo Patriótico (GPP) están satisfechos con la derogación de la ley. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) rechazó lo ocurrido en la ANC y manifestó que “tiene que haber un nivel de control”. Para el partido del gallo, son otras las medidas que se deben tomar para superar la “devaluación extrema de la moneda”.

En el oficialismo no están los únicos disgustados con la implementación de la medida. José Guerra, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), rechazó que la ANC tomará la decisión sobre los ilícitos cambiarios. Según el parlamentario, solo la AN tiene la potestad de tomar decisiones correspondientes a esta ley.