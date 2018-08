CARACAS – Le cento volte di Vicente Suanno (35 anni). Domenica per l’italo-venezuelano è stato un giorno speciale: la partita che si è disputata sul campo dello stadio José Antonio Anzoátegui contro lo Zulia é stata la sua centesima presenza con la maglia del Deportivo La Guaira. Un traguardo importantissimo per il calciatore di origine italiana, ormai diventato una bandiera della formazione arancione.

“Sono contento, credo che per qualsiasi calciatore giocare con regolarità é importantissimo. Ma sopratutto arrivare ad una cifra cosí importante con la stessa maglia. Sono molto legato a questa società. Voglio ringraziare la mia familia per tutto il loro supporto che mi ha dato in questo periodo. Sono tre anni, di arduo lavoro dove lottiamo per far crescere questa squadra. Di crescere anche come persona e come calciatore con la responsabilità della fascia da capitano” ha spiegato Suanno.

Il centrocampista di origine italiana é arrivato al Deportivo La Guaira il 3 giugno 2015. In precedenza aveva vestito le maglie di Deportivo Italchacao (2000-2005), Unión Atlético Maracaibo (2005-2007), Deportivo Italia (2007-2009), Zamora (2009-2011), Deportivo Lara (2011-2015).

Dal suo arrivo, il guerriero italo-venezuelano é stato convocato in 103 occasioni. Ottantanove volte é partito come titolare, in 11 circostante é subentrato. In tre occasioni ha visto la gara dalla panchina. Suanno ha disputato 5522 minuti con la maglia del Deportivo La Guaira.

Domenica, il calciatore di origine italiana giocherà in uno degli stadi storici della Primera División venezuelana, lo stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal. Contro il Deportivo Táchira, il 13 agosto 2017, ha segnato il suo primo gol con la formazione arancione.

“Uno non può fermare il tempo, ma puoi imparare da lui. Molte volte, prima, per diversi motivi non partecipavo nella fase ofensiva della squadra. Ma adesso, non voglio sembrare irresponsabile, ho deciso di provare ad essere più offensivo e mi é andata bene. Ho una certa età, e non volevo lasciare prima di probarlo”.

Il calciatore di origine italiana in questa fetta di campionato sarà impegnato nel Torneo Clausura e nella Coppa Venezuela.

(di Fioravante De Simone)