ROMA. – Il caldo africano ha le ore contate e al nord sono arrivati i primi temporali, anche violenti, come quelli che si sono abbattuti nella notte in Valtellina, a Cortina e nel mantovano. In montagna sono morte due persone, mentre sono salvi gli scout che si erano persi in Friuli. E per l’imminente week end si attende traffico molto intenso sulle strade, con code e rallentamenti

BOMBE D’ACQUA

Questa mattina prima delle 7 una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta sui comuni di Ostiglia e Revere, nel basso mantovano, provocando allagamenti. Sul posto i vigili del fuoco e protezione civile per svuotare le cantine e i garage allagati e liberare dall’acqua alcune strade. Bomba d’acqua ieri sera anche a Cortina d’Ampezzo (Belluno). Un ponte, che attraversa un ruscello tra gli abitati di Crignes e Nortisa, è crollato, portando via di netto un pezzo di strada. Molte le abitazioni allagate. Un violento nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio nel Nuorese, provocando allagamenti e smottanti in alcuni paesi. Disagi per la circolazione dei treni regionali in Toscana a causa delle forti piogge.

INCIDENTI IN MONTAGNA

Un alpinista è morto precipitando sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa: stava scalando da solo Punta Dufour (4.634 metri) quando, poco prima di raggiungere la vetta, è caduto per centinaia di metri. Il corpo è stato trovato sul ghiacciaio del Gorner. Un altro uomo di 49 anni, di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), è invece morto dopo essere stato colpito da un fulmine. Era diretto a Montagna di Andraz per controllare i suoi animali.

ESCURSIONISTI E SCOUT SALVATI

A Livigno (Sondrio) i vigili del fuoco hanno recuperato 19 escursionisti rimasti bloccati per una frana al rifugio Fopel. I turisti sono stati accompagnati a valle e trasportati con i canotti sulla sponda opposta del lago del Gallo, bypassando il punto in cui la strada, ora chiusa perché intransitabile, è in parte crollata nel bacino. Ritrovati sani e salvi anche 5 scout tedeschi dispersi dalla scorsa notte sulle Dolomiti Friulane che ieri avevano deciso di utilizzare un sentiero diverso dal resto della comitiva. Sorpresi da un violento temporale, hanno trovato riparo in una malga.

TRAFFICO

Il primo fine settimana del mese di agosto è contraddistinto storicamente da intensi flussi di traffico in direzione delle principali località turistiche: lo ricorda Viabilità Italia, sottolineando che il calendario delle previsioni indica per domani traffico da “bollino rosso”, mentre per sabato 4 agosto è possibile che si verifichino condizioni di criticità da “bollino nero”, soprattutto la mattina. Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti.

ALLERTA ROSSA E METEO

Oggi caldo da ‘bollino rosso’ e temperature record in diverse città, ma il caldo e l’afa hanno raggiunto l’apice: da domani le temperature resteranno elevate, anche se nella norma o di pochi gradi al di sopra dei valori medi di questo periodo, che è il più caldo dell’anno. Allerta dalla tarda mattinata di domani per precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Previsti rovesci di forte intensità, con fulmini e forti raffiche di vento. E’ stata valutata per domani allerta arancione su gran parte della Basilicata, mentre l’allerta gialla sarà su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e le restanti aree della Basilicata.