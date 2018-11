CARACAS – Quando nel 1977, partecipò con appena 10 anni nel Mundialito di baseball, molti dicevano che Omar Vizquel sarebbe diventato una star di questo sport. È non si sono sbagliati! Il pelotero venezuelano non solo è diventato una star a livello nazionale, ma anche internazionale.

Il campione nato 51 anni fa a Caracas ha ricevuto il 77% dei voti del Comité Contemporaneo per essere esaltato al Salón de la Fama del Beisbol del Venezolano con sede nella città di Valencia.

“Da quando ha iniziato a giocare Omar Vizquel é stato uno dei migliori intermezzi venezuelani. Ha mostrato sempre il suo talento con il guantone ed é stato anche un buon battitore. Un atleta straordinario. Le sue statistiche mettono in alto il nome del nostro paese” ha dichiarato Juan José Ávila, presidente della Liga Venezolana de Baseball Profesional e del Salón de la Fama.

Vizquel ha disputato 2968 gare in 24 stagioni della Major League Baseball dove ha indossato le maglie di Seattle Mariners (1989-1993), Cleveland Indians (1994-2004), San Francisco Giants (2005-2008), Texas Rangers (2009), Chicago White Sox (2010-2011) e Toronto Blue Jays (2012).

In Venezuela ha sempre giocato per I Leones del Caracas.

In carriera, Omar Vizquel ha vinto 11 Golden Glove (1993-2001, 2005-2006), ha partecipato in tre occasioni all’All Star Game (1998, 1999, 2002).

Il 6 maggio 2012, il pelotero creolo è entrato negli almanacchi del baseball con 45 anni è diventando il più vecchio intermezzo che ha disputato una gara ufficiale. Il record precedente era in mano a Bobby Wallace che con 44 anni scese in campo nel 1918.

Grazie a questi numeri stabiliti nella Major League Baseball, Vizquel è entrato nella Hall of Fame dei Cleveland Indians. Il carqueño ha anche una targa nel Salon de la Fama Latino. Non solo il nome di Vizquel è presente nella Hall of Fame della Californian League (Classe A avanzata). L’anno scorso è stato preso in considerazione per essere inserito nella Hall of Fame di Cooperstown è dove l’unico creolo presente è Luis Aparicio.

“In Venezuela con i Leones del Caracas è stato un giocatore fondamentale. La sua esaltazione al Salón de la Fama è più che meritata” ha dichiarato Ávila.

Tra il 1984 ed il 2007 é riuscito a disputare 13 campionati con la maglia dei Leones ed ha vinto quattro campionati (1986-1987, 1987-1988, 1989-1990 e 1994-1995).

La cerimonia di esaltazione si svolgerà a fine anno in una data ancora da stabilire.

(di Fioravante De Simone)