Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

CINEMA ITALIA (Film tv)

Mio papà

(Sentimentale, Drammatico 2014)

Regia: Giulio Base

Interpreti: Giorgio Pasotti, Donatella Finocchiaro, Niccolò Calvagna, Fabio Troiano, Ninetto Davol

Lorenzo (Giorgio Pasotti) è un sommozzatore di 35 anni e un inguaribile Casanova. Ma una notte, dopo essersi appartato con la bella Claudia (Donatella Finocchiaro), si imbatte nel suo piccolo Matteo (Niccolò Calvagna), figlio della donna. La presenza del bambino getta Lorenzo in un vortice di dubbi e rimorsi che porterà l’uomo a rivedere le sue sbandate condotte sentimentali.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Mercoledì 8 Agosto h19.30

BUENOS AIRES Mercoledì 8 Agosto h20.30

SAN PAOLO Mercoledì 8 Agosto h20.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Giovedì 9 Agosto h17.00

SYDNEY Giovedì 9 Agosto h19.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 8 Agosto h20.30

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 6 Agosto 2018

Mare Nostrum. Il fiume Tevere, la sua storia e la sua eterna simbiosi con Roma. Un tempo navigabile, in epoca romana il Tevere era una vera e propria via di comunicazione tra la città e la costa. Anima e cuore della capitale, il corso di questo fiume ha determinato, per secoli, la potenza e il prestigio della città eterna.

Italiani. L’attrice Teresa Mannino fa da guida nella casa di Andrea Camilleri alla scoperta del mondo personale e letterario del grande scrittore siciliano.

• Martedì 7 Agosto 2018

Mare Nostrum. Il Tevere e Roma, due storie che si intrecciano, entrano l’una nell’altra e raccontano una città nata, fin dalle origini, con una vocazione marinara. Dall’epoca imperiale fino all’età moderna Roma, con il suo fiume e i suoi porti, era l’approdo e la partenza per centinaia di navi commerciali che percorrevano le rotte del mar Mediterraneo.

Biografie dei grandi personaggi che hanno fatto la storia italiana del XX secolo. Tra le più importanti figure della storia italiana del XX secolo c’è anche Albino Luciani, diventato poi Papa Giovanni Paolo I. Il racconto dei suoi primi passi nel mondo della chiesa.

Italiani. In viaggio, insieme all’attrice comica Teresa Mannino, nell’affascinante mondo di Andrea Camilleri.

• Mercoledì 8 Agosto 2018

Mare Nostrum. La Riviera Romagnola, novanta chilometri di spiaggia affacciati sul mare Adriatico. Negli anni del miracolo economico italiano, questo tratto di costa fu il palcoscenico di un nuovo, eclatante fenomeno: il turismo di massa.

Biografie dei grandi personaggi che hanno fatto la storia italiana del XX secolo. Il pontefice Giovanni Paolo I, per la prima volta nella storia della chiesa, scelse un doppio nome in ossequio ai due pontefici che lo avevano preceduto: Papa Giovanni XXIII e Papa Paolo VI. Si ripercorre la storia della sua vita.

Italiani. Con oltre cento libri alle spalle, Andrea Camilleri è certamente il più noto e prolifico scrittore italiano vivente.

• Giovedì 9 Agosto 2018

Mare Nostrum. La Riviera Romagnola diventa protagonista di un flusso turistico di altissimo livello, bruscamente interrotto dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Ma, nel secondo dopoguerra inizia la rinascita della Riviera. Sono gli anni del boom economico e la società cambia. … E cambia anche la Riviera Romagnola.

Biografie dei grandi personaggi che hanno fatto la storia italiana del XX secolo. Continua il racconto della vita di Giovanni Paolo I e del suo breve pontificato, durato solo 33 giorni.

Italiani. La scrittura, i ricordi e la vita privata di Andrea Camilleri, il “Maestro senza regole”.

• Venerdì 10 Agosto 2018

Mare Nostrum. Ultima tappa nella storia di quella lunga striscia di sabbia che da Ravenna arriva fino a Cattolica: la Riviera Romagnola. Da sempre sinonimo di estate, mare, e divertimento.

Biografie dei grandi personaggi che hanno fatto la storia italiana del XX secolo. Si conclude il racconto su Papa Giovanni Paolo I, il Papa del sorriso.

Italiani. Con Teresa Mannino nella Sicilia di Andrea Camilleri, un viaggio sorprendente alla scoperta del papà del Commissario Montalbano.

Per contattare la redazione scrivete a: italianbeauty@rai.it

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h17.30

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h18.30

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h18.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h15.30

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h17.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h18.15

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

Puntata n° 35

In Val D’Aosta, a Estoul, un piccolo villaggio in una delle cento vallate della provincia di Aosta, dove si tiene ogni anno, in un affascinante scenario, un Festival davvero particolare “II richiamo della Foresta”.

Si prosegue con l’itinerario sul GRAB (Grande Raccordo Anulare delle Biciclette) di Roma, ancora un progetto, che poi diventerà la pista ciclabile più lunga del mondo, oltre quarantacinque chilometri attorno alla Città Eterna.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 4 Agosto h17.15

BUENOS AIRES Sabato 4 Agosto h18.15

SAN PAOLO Sabato 4 Agosto h18.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Sabato 4 Agosto h16.15

SYDNEY Sabato 4 Agosto h18.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 4 Agosto 22.00

Puntata n° 36

Secondo Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017 e inventore del Festival “Il richiamo della Foresta”, una convention annuale di artisti, scrittori e amanti della natura, la montagna evoca libertà e bellezza.

Un viaggio su due ruote tra natura, arte e storia: un viaggio nel tempo dalle antiche rovine romane alle meraviglie contemporanee come il museo Maxxi progettato da Zaha Hadid. Il tratto del GRAB (Grande Raccordo Anulare delle Biciclette di Roma) che si percorre va dai colorati muri del quartiere Quadraro al Parco degli Acquedotti di Tor Fiscale.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 11 Agosto h17.00

BUENOS AIRES Sabato 11 Agosto h18.00

SAN PAOLO Sabato 11 Agosto h18.00

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Sabato 11 Agosto h16.15

SYDNEY Sabato 11 Agosto h18.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 11 Agosto 22.15

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

In questa puntata:

La figura e l’azione di Paolo VI a quarant’anni dalla sua morte, il timoniere del Concilio Vaticano II che Papa Francesco proclamerà santo il prossimo 14 ottobre.

Giovanni Battista Montini di Concesio, provincia di Brescia, si ricorda per l’Humanae vitae, per i suoi viaggi internazionali e le diverse innovazioni tra le quali il dialogo ecumenico, le aperture al mondo dell’arte e della cultura e lo storico appello per la liberazione di Aldo Moro.

E ancora: Hiroshima e Nagasaki 73 anni dopo i bombardamenti atomici del Giappone sul finire della Seconda Guerra Mondiale; la “Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”, 8 agosto, per ricordare la tragedia di Marcinelle in Belgio dove 62 anni fa sono morti 262 minatori per la maggioranza emigranti italiani.

Infine, l’estate dei giovani che in sessantamila sono giunti a Roma in Piazza San Pietro per la Convention dei Ministranti e il pellegrinaggio di migliaia di giovani che da tutta Italia sono in cammino sulle antiche vie dei pellegrini verso Roma per l’incontro con il Papa in programma domenica 12 agosto. Una specie di Giornata Mondiale della Gioventù italiana per ricordare che una grande luce viaggia nella storia e lungo i sentieri del tempo vince le tenebre del mondo.

Dopo la S. Messa che si celebra nella Chiesa di Castel di San Salvatore, in Campo di Norcia, provincia di Perugia, l’Angelus del Papa ai giovani e ai fedeli radunati in piazza S. Pietro.

Tra gli ospiti: Mons. Hilary Franco, Osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite; Marco Giudici, direttore di Rai World; Mons. Josè Manuel Del Rio Carrasco, della Congregazione del Culto Divino.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 5 Agosto h04.15

BUENOS AIRES Domenica 5 Agosto h05.15

SAN PAOLO Domenica 5 Agosto h05.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Domenica 5 Agosto h16.15

SYDNEY Domenica 5 Agosto h18.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 5 Agosto h10.15