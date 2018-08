(ANSA) – ROMA, 3 AGO – “Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano”. Lo propone il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, in un post su Facebook. “I burattinai della retorica del pensiero unico se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato”, aggiunge, bocciando con vigore la tesi secondo cui in Italia vi sarebbe un’emergenza razzista.