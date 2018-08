(ANSA) – ROMA, 3 AGO – “Benvenuta alla candidatura italiana a tre città per le Olimpiadi invernali 2026”. Il Cio benedice, con una nota, l’operazione varata dal Coni e dal suo presidente Giovanni Malagò, in linea con le indicazioni della presidenza del Consiglio. “Il Cio – aggiunge il Comitato olimpico internazionale – continuerà a lavorare con il Coni e le tre città nello sviluppo di un progetto in linea con le riforme dell’agenda olimpica 2020 e le nuove norme che hanno modificato il processo di candidatura al 2026”.