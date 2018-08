(ANSA) – ROMA, 3 AGO – Daniel Ricciardo lascerà la Red Bull a fine stagione. A darne la notizia è lo stesso team di Formula 1, informato dal pilota australiano. “Rispettiamo pienamente la decisione di Daniel di lasciare l’Aston Martin Red Bull Racing – ha commentato il presidente, Christian Horner – e gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. Vorremmo ringraziarlo per la dedizione e il ruolo che ha ricoperto da quando è entrato a far parte del team nel 2014, a cominciare dalle sette vittorie e dai 29 podi che ha ottenuto finora con noi.