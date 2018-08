(ANSA) – ATENE, 3 AGO – Il ministro greco per l’ordine pubblico Nikos Toskas si è dimesso in seguito al disastro dei incendi nella regione di Atene, che hanno provocato almeno 87 morti. In un comunicato del governo si rende noto che le dimissioni di Toskas sono state accettate dal primo ministro Alexis Tsipras, con cui c’è stato un incontro oggi.