(ANSA) – ROMA, 3 AGO – E’ di Ilaria Cusinato la prima medaglia dell’Italia agli Europei di nuoto di Glasgow: l’azzurra ha conquistato l’argento nei 400 misti con il tempo di 4’35″05. L’oro è andato alla francese Fantine Lesaffre (4’34″17), medaglia di bronzo per la britannica Hannah Miley in 4’35″34. Settimo posto per l’altra azzurra in gara, Carlotta Toni.