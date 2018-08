(ANSA) – MILANO, 3 AGO – La Lega B ha assegnato alla Rai i diritti tv esclusivi degli highlight e quelli radiofonici del campionato per il triennio 2018-21, “con un sensibile aumento dei ricavi rispetto ai tre anni precedenti”, come annuncia un comunicato dopo il Consiglio direttivo. Secondo indiscrezioni, si tratta di una cifra complessiva che supera il milione e mezzo di euro. Ora, aggiunge la nota, si procederà con la commercializzazione dei diritti esteri e dei diritti non esclusivi per il mercato italiano.