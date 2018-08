CARACAS – La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó ayer un Decreto derogatorio del Régimen de Ilícitos Cambiarios en Venezuela propuesto por el presidente Nicolás Maduro y presentado por el vicepresidente de Economía Tareck El Aissami.

Una vez se publique en Gaceta, todas las personas y los actores económicos podrán dirigirse a las casas de cambio autorizadas por el Ejecutivo para realizar sus operaciones de manera transparente, legal y segura.

Jesús Faría, constituyente de la ANC dijo que la decisión de modificar la ley obedece a la intención de poder realizar de forma libre y sin restricciones las operaciones cambiarias, pero previa justificación del origen de los fondos.

La citada derogación entrará en vigencia el próximo 20 de agosto de 2018, de acuerdo con lo anunciado por el vicepresidente sectorial de economía, Tareck El Aissami, quien afirmó que el país queda facultado para dirigirse a la casas de cambio y hacer cualquier operación de forma transparente, legal y segura.

Con el nuevo decreto se estiman cambios en la economía y consolidar bases de respaldo y seguridad a todas las inversiones y operaciones en divisas convertibles.

“Lo fundamental es superar y derrotar los marcadores ilegales que tanto daño le han hecho al país. La esencia del decreto nos permite ratificar nuestra política soberana e irrenunciable, de que los recursos que genere el Estado Venezolano sean para la inversión social”, reseñó El Nacional.

La visión de los expertos

El economista Víctor Álvarez, consideró que ésta ha sido la medida económica más importante en los últimos 15 años, porque significa una flexibilización del mercado cambiario, sin embargo, la eliminación de la ley puede tener un impacto positivo dependiendo de su instrumentación y si permite que el mercado sea quien coloque el precio del dólar.

Señaló que los empresarios extranjeros deberán apegarse a la tasa Dicom, la cual está muy por debajo de la realidad del mercado y recordó al referirse a la política monetaria venezolana, que se está eliminando la Ley de Ilícitos Cambiarios, no así los acuerdos previos.

El director de Ecoanalítica, economista Asdrúbal Oliveros ratificó la derogación como una buena noticia, sobre todo si permite a los privados no ser penalizados al trabajan con sus dólares.

Mientras que el analista Luis Oliveros, es de la idea de que la ley nunca debió existir “vamos a ver los alcances de esos cambios, pero a mayor libertad mejor para el país (…)El problema está en que las casas de cambio tengan las suficientes divisas para atender los mercados porque por lo que entiendo, la única vía legal es a través de las casas de cambio”, citó El Universal.

Necesario pero no suficiente

Melissa Evaristo, también economista, dijo para Globovisión que esta decisión es un paso positivo porque resuelve un problema a corto plazo para las empresas; agregó que debido a la coyuntura actual, la medida es necesaria pero no suficiente, pues se requieren de muchas otras disposiciones adicionales para que sea un verdadero alivio para la economía venezolana.

Destacó que en materia fiscal tenemos un déficit, que a su criterio se debe a los “subsidios” del Gobierno y destacó que los efectos de esta derogación, aunque positivos son bastante limitados.

Para José Guerra, ex director del BCV, aunque el decreto es favorable, la ANC no está facultada legalmente para derogar el instrumento legal, a la par que considera que esta estrategia podría buscar poner un dólar económico para el gobierno y para los venezolanos uno caro que no pueda ser adquirido.

Finalmente, el economista Jesús Casique explicó que la medida aprobada está supeditada a las peticiones de China, país que ha insistido en la necesidad de flexibilizar el sistema contra los ilícitos, pues corre el rumor que una de las propuestas que se han analizado en las reuniones bilaterales, tiene mucho que ver con que se materialice a no el recién anunciado nuevo crédito por 5.000 millones de dólares.

Agregó que para hacer un pronunciamiento preciso sobre los alcances de esta nueva estrategia del gobierno, hay que esperar la publicación del decreto en Gaceta, sin embargo, advirtió que no significa que el mercado paralelo se va a reducir o que el control de cambio ha sido desmontado.

“Hay que esperar primero la publicación en Gaceta Oficial para ver en qué consiste la nueva letra de la Ley. La pregunta es si van autorizar las operaciones de las empresas en el mercado secundario.