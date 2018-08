ROMA. – Cominciano col piede giusto per l’Italia i campionati europei di nuoto. A colorare subito d’azzurro la rassegna scozzese sono stati Ilaria Cusinato, argento nei 400 misti, e la staffetta 4×100 stile libero maschile, a sua volta seconda grazie alle prove di Luca Dotto, Ivano Vendrame, Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi. Niente podio, invece, nella terza finale di giornata con italiani in vasca, dato che la staffetta 4×100 stile libero femminile (Giada Galizi, Erika Ferraioli, Laura Letrari e Federica Pellegrini) non è andata oltre il quinto posto.

Al bottino hanno contribuito anche gli azzurri del nuoto sincronizzato: medaglia d’argento per Giorgio Minisini e Manila Flamini nel duo misto e medaglia di bronzo nel doppio tecnico con Linda Cerruti e Costanza Ferro.

Il primo acuto in vasca è stato di Cusinato, che in 4’35”05 ha stabilito la seconda prestazione personale di sempre, a 21 centesimi dal record italiano di Alessia Filippi del 2008. Prima di lei infatti ha ‘toccato’ solo la francese Fantine Lesaffre, chiudendo in 4’34”17. Già bronzo europeo in vasca corta nei 200 misti l’inverno scorso a Copenhagen, la veneta di Cittadella, 19 anni a ottobre, si è detta felice del secondo posto: “Sono contentissima così. Non ho nessun rammarico, anzi. Sono molto felice del mio percorso in questa stagione. La prossima sarà di ulteriore crescita per arrivare al top alle olimpiadi”.

Nella finale dei 400 misti, Carlotta Toni (Esercito/RN Florentia) ha chiuso settima. La 4×100 sl uomini ha conquistato un argento “pesante”. Dotto (48”63), Vendrame (48”73), Zazzeri (48”55) e Miressi (46”99 e miglior crono tra gli ultimi frazionisti) hanno nuotato in 3’12”90, preceduti solo dai russi (3’12”23). L’Italia non scende dal podio dagli europei 2012, ma l’oro manca da Budapest 2006.

Passo indietro della 4×100 sl femminile dopo i bronzi 2012 e 2014 e l’argento 2016. Galizi (54”92 personale), Ferraioli (54”76), Letrari (54”84) e Pellegrini (53”59) toccano in 3’38”11. Oro alla Francia in 3’34”65.

Domani altri tre azzurri saranno impegnati nelle finali. Nei 100 farfalla ci saranno la primatista italiana Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo. Fabio Scozzoli festeggia il suo trentesimo compleanno prendendosi la finale dei 100 rana con il quarto tempo.

Quanto al sincro, Minisini e Flamini con “Urlo da Lampedusa” hanno ottenuto 88.6973 punti (24.8000 per l’esecuzione, 35.4973 per gli elementi e 26.9000 per l’impressione artistica). L’oro è andato alla coppia russa Mayya Gurbanberdiev e Aleksandr Maltesev. Medaglia di bronzo invece per il doppio formato da Cerruti e Ferro, che con 89.7519 punti confermano il terzo posto di Londra 2016. La vittoria è andata alle russe Svetlana Kolesnichenko e Varvara Subbotina.