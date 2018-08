CARACAS – La capolista Monagas sarà di scena in trasferta sul sempre ostico campo dello Zamora. Mentre il Deportivo Táchira ospita il Deportivo La Guaira.

Domenica, alle 19:30, sul campo dell’Agustín Tovar, i podroni di casa vogliono voltare subito pagina dopo il ko (2-0) subito la scorsa settimana in casa del Deportivo Lara. Dal canto suo, i guerreros de Guarapiche, che dopo alcuni mesi si ritrovano in vetta alla classifica lotterano per non perderé il posto d’onore nella classifica del Torneo Clausura.

I precedenti tra queste due formazioni sono 26, con un bilancio di 16 vittorie bianconere e 7 blaugrana. Mentre il numero di pareggi è 3. Il saldo dei gol é di 48-32 in favore dei llaneros.

Domani, alle 19:30, nello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal andrà in scena l’altro match clou della giornata si sfideranno due delle pretendenti allo scudetto: Deportivo Táchira e Deportivo La Guaira.

I gialloneri si presenteranno tra le mura di Pueblo Nuevo con una miglior posizione in classifica rispetto ai suoi rivali di turno. La scorsa settimana, la formazione andina ha ottenuto la sua prima vittoria in questo Clausura, a farne le spese é stato il Deportivo Anzoátegui.

Mentre gli arancioni hanno perso all’esordio contro lo Zamora (3-1) e hanno pareggiato (1-1) con lo Zulia. La scorsa settimana l’italo-venezuelano Vicente Suanno ha festeggiato la sua centesima presenza con la casacca arancione.

Deportivo Táchira e Deportivo La Guaira si sono affrontati in 18 occasioni con un bilancio di 8 vittorie giallonere e sette per gli arancioni. In tre occasioni hanno pareggiato.

Il programma della terza giornata si completerà con le seguenti gare: Aragua-Estudiantes de Mérida (domani alle 15:30), Deportivo Anzoátegui-Metropolitanos (domani alle 17:00), Caracas-Estudiantes de Caracas (domenica 15:30), Atlético Venezuela-Carabobo (domenica 15:00), Mineros-Portuguesa (domingo a las 17:00), Academia Puerto Cabello-Trujillanos (domenica alle 18:00) e Zulia-Deportivo Lara (domenica alle 18:00)

(di Fioravante De Simone)