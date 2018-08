(ANSA) – CLEARLAKE, 4 AGO – Le autorità della California hanno ordinato ai residenti nel nord dello Stato nuove evacuazioni lungo la traiettoria di un crescente incendio circa 175 chilometri a nord di San Francisco. L’incendio, che ha già devastato 280 chilometri quadrati di bosco, secondo i vigili del fuoco rischia di arrivare fino alle comunità lungo le rive orientali del lago Clear e potrebbe congiungersi presto con un altro incendio che già si estende per chilometri quadrati. Entrambi gli incendi hanno distrutto finora 41 case. Una persona che cercava di far fronte alle fiamme con l’aiuto di una scavatrice è morta quando il mezzo è precipitato in un burrone.