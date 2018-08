(ANSA) – KABUL, 4 AGO – E’ di 51 talebani uccisi il bilancio di due giorni di intense operazioni militari congiunte – di aria e di terra – nelle basi dei terroristi nella provincia di Kunar, nell’Afghanistan orientale. Lo ha annunciato l’esercito afghano precisando che tra le vittime figurano tre nomi di spicco dei vertici talebani: Sultan Muhammad, comandante militare per il distretto di Asmar, il mullah Hazrat Ali, governatore ombra per lo stesso distretto e il mullah Imran, governatore distrettuale ombra per il distretto di Ghazi Abad. L’operazione congiunta su vasta scala è stata lanciata dal Saylab Corp Command dopo aver ricevuto informazioni credibili che i talebani avevano convocato i loro combattenti e comandanti locali in due distretti per progettare una serie di attacchi contro centri parlamentari in occasione delle elezioni in quattro distretti.