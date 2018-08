(ANSA) – CAGLIARI, 4 AGO – Ora è ufficiale: il Cagliari ha acquistato a titolo definitivo dall’HNK Rijeka il centrocampista croato, classe 1992, Filip Bradaric. Il giocatore ha firmato un contratto che lo lega al club rossoblù sino al 2023. Nato a Spalato, è cresciuto nelle giovanili dell’Hajduk. Dopo una stagione in prestito all’NK Primorac Stobrec, nel 2013-14 è tornato alla base, totalizzando in due anni 48 presenze, con 3 gol e 5 assist. Nel 2015-16 il passaggio al Rijeka: l’anno successivo ha conquistato campionato e coppa nazionale. Con la maglia del club istriano, con cui ha giocato anche l’Europa League e indossato la fascia di capitano. Il Cagliari, per capire quale sarà la sua rosa definitiva, attende ancora il verdetto dell’appello per la squalifica per doping di Joao Pedro: l’udienza si è svolta mercoledì scorso, e ora si aspetta il responso dei giudici sul ricorso della Procura. La squadra è ancora a Istanbul oggi amichevole con il Trabzonspor. (ANSA).