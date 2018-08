(ANSA) – FIUMICINO, 4 AGO – “Tornare dopo quasi 8 anni ad indossare di nuovo la maglia azzurra, mi emoziona tantissimo”. Così Elena Vallortigara, seconda al mondo nel salto in alto in questa stagione con la misura di 2.02 saltata al Meeting di Londra, alla partenza questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino per i Campionati Europei di Berlino. “L’obiettivo di Londra, che è stata l’ultima gara prima di Berlino, era proprio quello di riassumere un pò tutto quello che c’è stato nelle gare precedenti e riuscire così a mettere insieme tutte le emozioni di una gara, tutte le sensazioni positive, oltre che la gestione della gara proprio per arrivare a Berlino ancora più consapevole dei miei mezzi, delle mie capacità e direi che, sì, ci sono riuscita.