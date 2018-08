(ANSA-AP) – BERLINO, 4 AGO – In Germania sta per nascere un nuovo partito di sinistra: si chiamerà Aufstehen, l’equivalente di “Stand Up”, a lanciarlo è Sahra Wagenknecht, padre iraniano e madre tedesca, economista di formazione e deputata leader del gruppo Die Linke, quinta forza della Camera. Obiettivo del movimento, come ha spiegato la fondatrice, è far rivivere le fortune della sinistra decadente del paese. Finora però l’idea è stata accolta con scetticismo. Il movimento ha aperto un sito web mentre il lancio ufficiale è previsto a settembre. Al settimanale Der Spiegel Wagenknecht ha spiegato che “i nostri obiettivi sono di costruire maggioranze politiche diverse e un nuovo governo con un’agenda sociale”.