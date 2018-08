(ANSA) – LODI, 4 AGO – E’ stato portato in carcere un medico psichiatra di 62 anni condannato per aver abusato di alcune pazienti a Lodi e a Codogno, in provincia del capoluogo, e a Pavia dal giugno del 2007 al settembre del 2010. I carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione della Procura della Corte d’Appello di Milano. Deve scontare 3 anni e 6 mesi di reclusione. L’uomo è stato riconosciuto colpevole dei reati di violenza sessuale pluriaggravata dal vincolo della continuazione, dall’aver abusato della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto e dall’aver usato sostanze narcotiche.