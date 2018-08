(ANSA) – ROMA, 4 AGO – Gregorio Paltrinieri si è qualificato per la finale dei 1500 sl ai campionati europei di nuoto in corso di svolgimento a Glasgow. L’azzurro, olimpionico a Rio 2016 e primatista europeo nella distanza, ha ottenuto il quarto miglior tempo (14’54″85) dopo essersi piazzato terzo nella sua batteria vinta dal francese Damien Joly. Approda in finale con il settimo tempo (14’59″35) anche Domenico Acerenza. Finale anche per la staffetta 4×200 sl mista (Alessio Proietti Colonna, Matteo Ciampi, Stefania Pirozzi e Margherita Panziera), settima in batteria (miglior tempo per la Russia). Avanzano alle semifinali Alessandro Miressi e Luca Dotto nei 100 sl, Arianna Castiglioni e Martina Carraro nei 100 rana, Federico Burdisso e Filippo Berlincioni nei 200 farfalla, Silvia Scalia e Carlotta Zofkova nei 50 dorso.