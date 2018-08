(ANSA) – TORINO, 4 AGO – “Abbiamo lavorato tanto e stiamo facendo una buona tournée; manca una partita importante per chiudere bene, poi torneremo a Torino”. Medhi Benatia fa il punto sulla preparazione negli Stati Uniti della Juventus, che questa notte affronta a Washington il Real Madrid, ultimo impegno della International Champions Cup. “I carichi di lavoro sono alti, per me ormai è la terza stagione alla Juve quindi il mio corpo inizia ad abituarsi un po’ meglio a quello che mi chiede lo staff e sono felice anche di poter giocare con questi ragazzini – aggiunge in una video intervista al sito della Juventus -. Ci sono tanti giovani che ci danno un grande contributo. Io mi sento bene. Ormai ogni anno la Juve cerca di migliorarsi perché gli obiettivi sono sempre più alti. Quando sono arrivato tre anni fa cercavamo di vincere tutto e ormai ci siamo – sottolinea -: la società sta facendo grandi cose anche sul mercato per rinforzare la squadra. Cercheremo di fare il massimo e di portare a a casa tutti i trofei”.