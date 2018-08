(ANSA) – ROMA, 4 AGO – Meghan Markle compie oggi 37 anni e festeggerà in compagnia del marito alle nozze degli amici Daisy Jenks e Charlie Van Straubenzee, di cui il principe sarà testimone. A parte i ringraziamenti ufficiali per i tanti auguri ricevuti sugli account Twitter e Instagram di Kensington Palace, altri dettagli sul primo compleanno da ‘reale’ di Meghan non sono stati rivelati. E quindi i tabloid britannici sono andati a rovistare nel passato dell’attrice americana quando sul suo blog di ‘lifestyle’ confessava che al suo compleanno è solita mangiare patatine fritte. L’anno scorso, quando erano solo fidanzata, Harry e Meghan hanno festeggiato il compleanno di lei in vacanza in Sudafrica.