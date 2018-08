(ANSA) – ROMA, 4 AGO – La Ducati mancava la pole in Repubblica Ceca da 10 anni, con Casey Stoner. Andrea Dovizioso ha interrotto la striscia negativa e domani partirà davanti a tutti. “Fino ad ora è stato un bel fine settimana – ha detto a Sky Sport il pilota Ducati – Non mi aspettavo di fare questo tempo, ma quando ho cominciato a spingere ho capito che la moto andava”. Quanto alla gara “il caldo farà la sua parte”. “Sono contento perché nel giro secco con gomme nuove sono competitivo, nonostante la temperatura più alta – dice Valentino Rossi – Quando ho visto che Dovizioso mi andava via, ho pensato ‘allora è dura’. Poi ho capito perché mi andava via: ha fatto la pole”. “E’ importante partire in prima fila – ha aggiunto – Al momento siamo molto indecisi per la scelta gomme in gara”. Per Marc Marquez ‘Dovi è stato grandissimo, è una pole meritata. Mi sembra che il suo sia il passo gara migliore, poi c’è anche Valentino. Sarà una gara divertente perché siamo in tanti ad andare forte”.