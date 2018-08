(ANSA) – WASHINGTON, 4 AGO – Sedici bugie al giorno. Sono quelle che Donald Trump avrebbe pronunciato tra giugno e luglio, secondo il Washington Post che tiene il conto delle presunte affermazioni false o ingannevoli fatte dal tycoon sui media, nei comizi o attraverso Twitter. Il ‘bugiardometro’ del Post indica come in 558 giorni di presidenza Trump avrebbe affermato il falso ben 4.229 volte, con un’impennata di quasi mille bugie negli ultimi due mesi. Numeri che non mancheranno di far litigare ancora una volta il presidente americano con quello che considera un quotidiano ‘nemico’ e ‘fabbrica di fake news’, al pari di altri media come la Cnn. Del resto il proprietario del Washington Post e’ Jeff Bezos, con cui da tempo Trump ha ingaggiato una battaglia a distanza, minacciando piu’ volte su Twitter di far pagare piu’ tasse ad Amazon.