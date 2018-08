(ANSA) – ROMA, 4 AGO – “Alisson? È un portiere fantastico, ha dimostrato a tutti il suo valore ma ora il club ha deciso di acquistare me e puntare su di me. Si parla molto del passaggio di testimone tra noi, nutro il massimo rispetto per lui ma ora è il momento di restare concentrato sul mio lavoro”. Così Robin Olsen, il nuovo portiere della Roma prelevato dal Copenaghen per sostituire il brasiliano. “Ho giocato in Champions -sottolinea lo svedese – i miei punti di forza sono quelli di dare sempre tutto, anche in allenamento, e lottare per quello che voglio. E’ un piacere arrivare alla Roma, è un grande passo per la mia carriera. La scelta è stata molto facile. In Svezia sono tutti molto felici per il mio arrivo in un grande club”. Olsen ha difeso anche la porta della Svezia nello spareggio che ha negato il mondiale agli azzurri: “Quelle due partite sono state speciali, per noi quella di San Siro molto difficile, così come era difficile immaginare che pochi mesi più tardi mi sarei trovato a giocare in Serie A”.