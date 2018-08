(ANSA) – ROMA, 4 AGO – Clarence Seedorf è il nuovo commissario tecnico del Camerun. Lo ha annunciato il ministro dello sport Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt sottolineando che l’olandese, ex tecnico di Milan e Deportivo La Coruna, avrà come vice il suo connazionale Patrick Kluivert. Il ministro ha annunciato che Seedorf godrà almeno di un anno di preparazione con la squadra in vista della prossima Coppa d’Africa al via nel giugno 2019 proprio in Camerun. Dettagli come la durata del contratto alla guida dei ‘Leoni indomabili’ saranno invece annunciati a fine mese.